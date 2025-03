Formel 1: Hamilton in Rot? Für Wolff "wie die Frau mit einem anderen Mann"

Lewis Hamilton in Ferrari-Rot - an die neue Wirklichkeit in der Formel 1 hat sich Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff erst langsam gewöhnt. „Am Anfang war es ungewohnt. Lewis war zwölf Jahre bei uns und hat in der Zeit sechs Titel gewonnen“, sagte Wolff der SportBild: „Ihn dann in anderer Teamkleidung zu sehen ist, als wenn die Frau auf einmal mit einem anderen Mann an der Seite rumläuft.“