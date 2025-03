Hülkenberg dämpft Erwartungen: "Dauert eine Weile"

Hülkenberg war im Vorjahr für Haas gestartet, nun fährt er für das Team, das die Saison 2024 als schlechtestes abgeschlossen hat. Entsprechend "haben wir mehr Zeit im Windkanal als alle anderen", sagte der 37-Jährige: "Es liegt an uns, was wir daraus machen."

Noch steht für Sauber offensichtlich einige Arbeit an. Die Tests in Bahrain Ende Februar waren nicht ideal verlaufen, das Auto sei "schwer zu fahren" gewesen, erzählte Hülkenberg im Fahrerlager in Melbourne. Bei der anschließenden Analyse hätte das Team "einige Dinge identifiziert, die nicht optimal waren" und versucht, diese zu beheben.