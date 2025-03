In Rot ganz oben: Hamilton gewinnt Sprint in China

SID 22.03.2025 • 05:04 Uhr Lewis Hamilton gewinnt das erste Sprintrennen der neuen Formel-1-Saison. Der Rekordweltmeister zeigt sich gut erholt vom schwachen Debüt für Ferrari.

Lewis Hamilton hat bereits am zweiten Renn-Wochenende mit Ferrari seinen ersten Sieg gefeiert. Der Rekordweltmeister gewann am Samstag den Sprint im Rahmen des Großen Preises von China - nur sechs Tage, nachdem er in Australien ein völlig missratenes Debüt für die Scuderia gegeben hatte. Über etwa 100 Kilometer in Shanghai feierte er nun vor Oscar Piastri einen souveränen Start-Ziel-Sieg. Dritter wurde Weltmeister Max Verstappen im Red Bull.

{ "placeholderType": "MREC" }

"Ich bin heute aufgewacht und habe mich sehr gut gefühlt", sagte Hamilton, "unser erstes Rennen war sehr schwierig, aber viele Menschen haben unterschätzt, wie steil die Lernkurve in einem neuen Team sein muss. Es geht darum, Mitarbeiter, Technik, Abläufe kennenzulernen. Viele haben darüber gesprochen, es aber nicht verstanden, weil sie so etwas noch nicht erlebt haben."

WM-Spitzenreiter Lando Norris im McLaren, Sieger in Melbourne, fuhr als Achter gerade noch in die Punkte. Der Vize-Weltmeister hatte eine schwache Qualifikation hingelegt und leistete sich dann in der ersten Runde des Sprints einen Fahrfehler, er fiel zurück. Nico Hülkenberg wurde im Sauber Vorletzter.