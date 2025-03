Krise bei Red Bull: Muss Lawson schon wieder gehen?

SID 23.03.2025 • 15:50 Uhr Max Verstappens Teamkollege fährt bislang aussichtlos hinterher - und könnte schon vor dem kommenden Rennen ausgetauscht werden.

Max Verstappens Rennstall Red Bull Racing will schon früh auf den enttäuschenden Saisonstart reagieren - und erneut könnte es dabei den Teamkollegen des Weltmeisters treffen. Im Rahmen des Großen Preises von China verdichteten sich die Gerüchte, nach denen der Neuseeländer Liam Lawson (23) aufgrund schwacher Leistungen in Kürze sein Cockpit schon wieder verlieren soll. Laut dem Fachportal motorsport.com kann dies sogar vor dem anstehenden Rennen in Japan (6. April) passieren.

Demnach würde Lawson dann den Platz mit dem Japaner Yuki Tsunoda (24) vom Schwesterteam Racing Bulls tauschen. Dort waren beide in der Schlussphase der vergangenen Saison Teamkollegen. Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko tat am Wochenende wenig, um den Spekulationen entgegenzutreten. "Es ist nicht das, was wir uns erwartet haben", sagte der Österreicher bei Sky bereits am Samstag über Lawsons Leistungen: "Wir werden das in Ruhe analysieren. Wir haben ja einige, die sich empfehlen, gottseidank sind wir gut aufgestellt." Die Formel 1 sei eben "Leistungssport, letztlich ist es das, was zählt."

Schon in der anstehenden Woche soll es ein Meeting am Teamsitz in Milton Keynes geben, in dem neben den Schwächen des Autos wohl auch über die Personalie Lawson gesprochen wird. "Wir sind besorgt, aber es ist nicht so, dass wir die Flinte schon ins Korn werfen", sagte Marko über die bisherige Saison. Verstappen ist noch ohne Sieg, fährt aber konstant vorne mit und liegt daher auf WM-Rang zwei. Lawson holte dagegen noch keinen einzigen Punkt.