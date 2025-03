Medien: Red Bull tauscht Lawson gegen Tsunoda

Red Bull Racing wird in der Formel 1 anscheinend nach nur zwei Rennen erneut den Teampartner von Weltmeister Max Verstappen auswechseln. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll bereits beim Grand Prix in Suzuka am 6. April Yuki Tsunoda vom Schwesterteam Racing Bulls den erfolglosen Liam Lawson ersetzen. Auf AFP-Anfrage gab es am Dienstagabend keine Reaktion mehr.