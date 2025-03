Norris holt erste Pole des Jahres - Ferrari enttäuscht

Für Norris war es die zehnte Pole Position seiner Karriere. "Es fühlt sich klasse an, ein perfekter Start in das Jahr. Großer Glückwunsch an das Team, das eine tolle Arbeit hingelegt hat. Eine Fortsetzung vom Vorjahr, aber es war erst das Qualifying", sagte er: "Es wird ein hartes Rennen." Leclerc wurde Siebter, Hamilton Achter. Fürs Rennen am Sonntag (5.00 Uhr MEZ/Sky) wird Regen erwartet.