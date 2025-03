Piastri holt Pole Position in China - Hamilton Fünfter

Oscar Piastri hat McLaren im zweiten Saisonrennen der Formel 1 die zweite Pole Position beschert - und startet selbst erstmals in seiner Karriere von Startplatz eins in einen Grand Prix. Der Australier stach im Qualifying von China unter anderem seinen Teamrivalen Lando Norris aus, der WM-Spitzenreiter wurde nur Dritter hinter George Russell im Mercedes.

Weltmeister Max Verstappen wurde im Red Bull Vierter, dahinter setzte sich für Lewis Hamilton die Achterbahnfahrt im Ferrari fort: Der Rekordweltmeister holte Startplatz fünf - wenige Stunden zuvor hatte er in Shanghai noch den Sprint gewonnen und damit eine Antwort auf sein schwaches Ferrari-Debüt am vergangenen Wochenende in Australien gefunden. Sein Teamkollege Charles Leclerc landete auf Startplatz sechs.