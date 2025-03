Red-Bull-Knall: Emotionale Botschaft von Lawson

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Lawson reagiert emotional auf Degradierung

Der Youngster machte aus seiner Enttäuschung keinen Hehl: „Ein Red-Bull-Fahrer zu sein, war mein Traum, seitdem ich ein Kind war. Darauf habe ich mein ganzes Leben lang hingearbeitet. Es ist hart, aber ich bin dankbar für alles, was mich an diesen Punkt gebracht hat. Jedem von euch, der mir beigestanden hat, danke ich für all die Unterstützung. Es bedeutet die Welt.“