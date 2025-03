Schumacher trauert um Jordan: "Ruhe in Frieden"

Der ehemalige Formel-1-Rennfahrer Ralf Schumacher (49) hat sich nach dem Tod von Eddie Jordan mit einer emotionalen Botschaft zu Wort gemeldet. "Ich kann es kaum glauben, dass du den Kampf gegen die Krankheit verloren hast. Vielen Dank, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast, meine Formel-1-Karriere in deinem Team zu starten", schrieb Schumacher bei Instagram: "Dafür werde ich Dir immer dankbar sein."

Wie dessen Bruder und Rekordweltmeister Michael Schumacher verhalf Jordan auch Ralf Schumacher zu seinem Debüt in der Königsklasse des Motorsports, der sechsmalige Grand-Prix-Sieger fuhr 1997 und 1998 für das Team des Iren. "Ich wünsche der gesamten Familie viel Kraft in diesen Stunden. Dich, mein lieber Freund, vermisse ich schon jetzt", schrieb Schumacher weiter: "Ruhe in Frieden."