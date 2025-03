Zukunft von Formel-1-Star geklärt: "Um große Siege kämpfen"

Das Weltmeister-Team McLaren baut auch in Zukunft auf die Dienste von Oscar Piastri und damit auf Kontinuität in seinen Cockpits. Das australische Top-Talent unterschrieb kurz vor dem Saisonstart in Melbourne (Sonntag, 5.00 Uhr MEZ) einen „mehrjährigen Vertrag“. Das teilte der Traditionsrennstall am Dienstag mit.