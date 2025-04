Alpine: Ein "deutliches Ja" für Jack Doohan

SID 06.04.2025 • 10:49 Uhr Der Rookie steht in der Kritik, Teamchef Oliver Oakes stärkt dem Australier öffentlich den Rücken.

Trotz großer Probleme in seinen ersten Formel-1-Rennen hat Jack Doohan eine Jobgarantie bei Alpine erhalten. „Er bleibt, was immer passiert. Es ist ein deutliches Ja, er ist bei uns“, sagte Teamchef Oliver Oakes bei Sky. Medien hatten spekuliert, dass Alpine den Australier Doohan zeitnah durch Franco Colapinto ersetzen könne. „Es lastet viel Druck auf ihm, aber das nimmt er gut auf“, betonte Oakes: „Lasst ihn doch mal in Ruhe!“

Doohan war beim ersten Rennen in Australien ausgeschieden, in China und nun in Japan verpasste er die Punkte. Im zweiten Training am Freitag in Suzuka hatte er nach einem Fahrfehler einen heftigen Unfall provoziert, den er unbeschadet überstand.

Colapinto hatte im Vorjahr bei Williams bewiesen, dass er in der Formel 1 wettbewerbsfähig ist, bei Alpine ist der Argentinier derzeit Ersatzfahrer. Das Team wird aber anders als Red Bull, das nach nur zwei Rennen Liam Lawson durch Yuki Tsunoda ersetzt hatte, an seiner Fahrerpaarung festhalten.