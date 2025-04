Chaos-Start in der Formel 1! Erst Unfall in Runde eins, dann wird Verstappen bestraft

Yuki Tsunoda und Pierre Gasly kollidieren beim F1-Rennen in Saudi-Arabien schon in der ersten Runde. Zudem wird Max Verstappen für ein Vergehen bestraft.

Yuki Tsunoda und Pierre Gasly kollidieren beim F1-Rennen in Saudi-Arabien schon in der ersten Runde. Zudem wird Max Verstappen für ein Vergehen bestraft.

Das Formel-1-Rennen in Saudi-Arabien startete direkt chaotisch. Schon in der ersten Runde kam es zum ersten schweren Crash.

Yuki Tsunoda im Red Bull und Pierre Gasly im Alpine kollidierten in der fünften Kurve. Tsunoda berührte mit seinem rechten Vorderrad das linke Hinterrad von Gasly. Anschließend drehten sich beide Autos und schlugen in der Wand ein.

Während das Auto von Gasly so heftig in die Wand krachte, dass er anschließend nicht mehr weiterfahren konnte, ging es für Tsunoda zunächst weiter. Kurz nach dem Restart musste der Japaner sein Auto dann aber doch abstellen.

Verstappen schon in erster Kurve neben der Strecke und bestraft

Der Unfall von Tsunoda und Gasly war nicht der einzige Aufreger in der ersten Runde. Schon in der zweiten Kurve wich Weltmeister Max Verstappen von der Strecke aus. Oscar Piastri hatte den besseren Start erwischt und fuhr kurz vor der ersten Kurve schon neben dem Niederländer.

Verstappen zog aber nicht etwa zurück, sondern kürzte die folgende Kurve ab. Im Anschluss ließ er Piastri nicht vorbei. Aus seiner Sicht habe er keine andere Wahl gehabt, teilte er am Boxenfunk mit.

Zunächst bliebt der Niederländer trotzdem in Führung. Als er in der 22. Runde dann aber in die Box kam, saß er seine Strafe ab und musste Piastri vorbeiziehen lassen.