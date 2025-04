Traditionsstrecke in der Formel 1 vor dem Aus!

Die Traditionsstrecke in Italien könnte in der kommenden Saison aus dem Rennkalender fallen.

Die Traditionsstrecke in Italien könnte in der kommenden Saison aus dem Rennkalender fallen.

Der Grand Prix im italienischen Imola steht vor dem Aus. Formel-1-Chef Stefano Domenicali deutete in einem Radiointerview an, dass die Traditionsstrecke in der Emilia-Romagna ab 2026 keinen festen Platz mehr im Rennkalender haben dürfte. „Es wird immer schwieriger, zwei Grands Prix im selben Land zu veranstalten, weil das Interesse an der Formel 1 wächst“, begründete der 59-Jährige.