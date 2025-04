Eisige Atmosphäre bei Red Bull

Das kann ja heiter werden! Alle Augen sind nach seinem Wechsel zu Red Bull bei seinem Heimrennen in Japan am Sonntag ( ab 7 Uhr im LIVETICKER ) auf Yuki Tsunoda gerichtet.

Wie Daniel Ricciardo, der lieber zu Renault flüchtete als weiter neben dem Weltmeister zu fahren. Wie Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Pérez oder zuletzt Liam Lawson, dem schon nach dem zweiten Saisonrennen in China der Stuhl neben dem holländischen Dominator zu heiß wurde und der gegen den Japaner ausgetauscht wurde .

Tsunoda wird bis Saisonende für Red Bull fahren

An Selbstbewusstsein scheint es dem Japaner nicht zu fehlen. Ein Podium sei das Ziel , verkündete er zunächst kess. Und sorgte in Japan mit einem beachtlichen sechsten Platz im Training - direkt hinter Verstappen - für Aufsehen.

Dann relativierte er aber, vernünftigerweise, seine ersten Ansprüche mit dem bisher nur von Verstappen zu bändigen Roten Bullen: „Q3 im Qualifying und ein Platz in den Punkten“, diese Kombination strebe er nun an.

Verstappen war gegen Fahrertausch bei Red Bull

Verstappen, in Japan auf die Unterstützung des Posts angesprochen, steht dazu: „Es gibt Likes, die passieren aus Versehen. Dieser fällt nicht darunter!“

Tsunoda: „Denke nicht, dass er Wahrheit sagen würde“

Tsunoda bekommt die eisige Red Bull-Atmosphäre und das Potential für Grabenkämpfe also schon zu spüren. Er gibt das auch selbst zu, berichtete, dass Verstappens Begrüßung sehr kühl gewesen sei.

Das Misstrauen des Japaners geht schon vor seinem Red-Bull-Debüt so weit, dass er Verstappen nicht traut.

„Selbst wenn ich ihn an die Schulter tippen und etwas über das Auto fragen würde, ich denke nicht, dass er die Wahrheit sagen würde“, gestand Tsunoda am Rande des GP Japan. Und weiter: „Ich muss für mich selbst aus den Daten und in den Onboards erkennen, wie er fährt.“