"Es ist knapp": Norris erwartet engen Kampf in Bahrain

Norris hat bereits einen Sieg auf dem Konto, genau wie Teamkollege Oscar Piastri. Beim letzten Rennen in Japan musste sich das Duo Weltmeister Max Verstappen (Red Bull) geschlagen geben. "Max ist Max", sagte er und spielte damit wohl darauf an, dass der Niederländer auch am Sonntag (17.00 Uhr/Sky) gefährlich werden könnte. Dann komme es vor allem auf das Reifenmanagement an, denn der Asphalt auf der 5,421 Kilometer langen Strecke sei "sehr aggressiv".