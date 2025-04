Formel 1: Aston Martin & Alonso fahren hinterher - Hoffnung ruht auf dem Mastermind!

Aston Martin blickt schon auf 2026

Das Team befindet sich noch im Aufbau, mit vielen neuen Ingenieuren, die in den vergangenen Jahren hinzugekommen sind, und weiteren Schlüsselpersonen, die in den kommenden Monaten erwartet werden. 2025 wird somit zu einer Anpassungsperiode, um alle Teile in Einklang zu bringen – ein Prozess, der nicht in wenigen Wochen abgeschlossen werden kann.