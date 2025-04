Formel 1 droht die Trump-Krise - Horrorszenario für Mercedes, Ferrari & McLaren!

SPORT1 10.04.2025 • 10:21 Uhr Die Zölle von US-Präsident Donal Trump bedrohen auch die Formel 1. Experten erwarten heftige Auswirkungen für Teams wie Ferrari und McLaren, während Haas und Renault teils unberührt bleiben.

Die Formel 1 steht möglicherweise vor großen Herausforderungen durch die kürzlich von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zölle. Während die globalen Märkte ins Wanken geraten und bereits Probleme durch die neuen Zölle auftreten – obwohl Trump am Mittwoch eine 90-tägige Pause für höhere Zölle für Dutzende Länder angekündigt hat – wird die Formel 1 in bestimmten Bereichen unter Druck geraten.

Formel 1: Automobilindustrie im Zoll-Fokus

Die Automobilindustrie insgesamt wird zweifellos von den Zöllen betroffen sein, von denen einige eingeführt wurden, weil Trump und sein Team der Meinung waren, dass das System beim Import und Export von Autos und Autokomponenten unfair sei.

Mark Gallagher, ehemaliger Marketingdirektor bei Jordan und Leiter der kommerziellen Angelegenheiten bei Red Bull, sprach über das Thema im F1-Podcast von James Allen: „Es ist noch früh und es bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen dies auf die Formel 1 haben wird. Wenn man sich die Automobilhersteller in der Formel 1 anschaut, hat Mercedes-Benz im vergangenen Jahr 325.000 Fahrzeuge in den Vereinigten Staaten verkauft - von etwa 2,5 oder 2,6 Millionen Fahrzeugen insgesamt. Das ist ein beträchtlicher Anteil der Mercedes-Verkäufe.“

Besondere Herausforderungen für Ferrari und McLaren

Gallagher hob hervor, dass besonders Ferrari und McLaren vor großen Herausforderungen stehen könnten. „Aber wenn man sich Ferrari und McLaren anschaut, sieht man eine seismische Veränderung. 46 Prozent aller McLaren-Großhandelsverkäufe waren in Nordamerika, und der Großteil davon in den Vereinigten Staaten, nicht in Kanada. Etwa 25 Prozent aller Autos, die aus Maranello kommen, landen in den Vereinigten Staaten, wobei Kalifornien allein einer der größten Märkte für Ferrari ist. Der potenzielle Einfluss darauf ist wirklich, wirklich bedeutend für alle Hersteller in der Formel 1, mit einer auffälligen Ausnahme, nämlich Renault.“

Der Konzern Renault zog sich 1987 mit der Marke Renault aus dem US-Markt zurück. „Renault ist in gewisser Weise ein herausragender Fall. Aber für die anderen Hersteller ist dies derzeit eine große, große Herausforderung. Dazu gehört auch General Motors, die natürlich mit einem neuen Cadillac-Team in die Formel 1 kommen.“

Sonderfall Haas in den USA

Haas ist das einzige amerikanische Team in der Formel 1 und dürfte zunächst kaum betroffen sein. „Haas untersucht derzeit die vollständigen Auswirkungen der Zölle auf unsere Operationen“, hieß es in einem Statement. „In den letzten Tagen haben wir einen dramatischen Rückgang der Nachfrage nach unseren Werkzeugmaschinen sowohl von inländischen als auch ausländischen Kunden festgestellt. Vorsichtshalber haben wir die Produktion reduziert und Überstunden in unserem einzigen Produktionswerk in Oxnard, Kalifornien, wo wir 1700 Arbeiter beschäftigen und seit 1983 tätig sind, eingestellt.“

Neben den möglichen internen Auswirkungen auf die Teams könnte auch die Möglichkeit bestehen, dass Partner und Sponsoren in den kommenden unsicheren Monaten ihre Ausgaben überdenken müssen, was zu weiteren Problemen führen könnte.

„Wir haben gerade eine Analyse aller Sponsoren in der Formel 1 durchgeführt, sowie der Teams und der Weltmeisterschaft und der einzelnen Rennen“, fügte Gallagher hinzu. „Der amerikanische Einfluss auf die Formel 1 ist überall zu sehen, entweder weil die Entscheidungen in den Vereinigten Staaten getroffen werden oder weil die Vereinigten Staaten einen so wichtigen Markt für Unternehmen darstellen.“

