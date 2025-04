Formel 1 in Japan: Feuer neben der Strecke - Qualifying unterbrochen

Weil ein Brand neben der Strecke ausbricht, muss das Qualifying zum F1-Grand-Prix in Japan unterbrochen werden.

Besondere Unterbrechung im Formel-1 -Qualifying zum Großen Preis von Japan in Suzuka (Sonntag ab 7 Uhr im LIVETICKER) . Der zweite Qualifying-Abschnitt musste mit einer Roten Flagge unterbrochen werden, weil Gras neben der Strecke Feuer gefangen hatte.

Streckenposten eilten in der Folge heran, um den Brand zu löschen.

Der Vorfall war dabei nicht der erste seiner Art rund um das F1-Wochenende in Japan. Bereits in den Trainingseinheiten flammten rund um den Suzuka International Racing Course wieder und wieder Brände auf.