Formel 1 in Japan LIVE im TV, Stream & Ticker: Erster Saisonsieg für Verstappen?

Die Formel 1 macht Halt in Japan. Gelingt Pole-Setter Max Verstappen in Suzuka sein erster Saisonsieg?

In Suzuka steht das dritte Rennen der Formel-1-Saison 2025 auf dem Programm. Am Sonntag wird ab 7 Uhr (im LIVETICKER) auf dem Suzuka International Racing Course der Gewinner des Großen Preises von Japan gesucht.