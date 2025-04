Formel 1 in Japan: Strafe! Vorgänger blockiert Hamilton

SPORT1 05.04.2025 • 14:44 Uhr Ferrari-Pilot Lewis Hamilton wird im Japan-Qualifying von seinem Vorgänger blockiert - was nicht unbestraft bleibt.

Strafversetzung in der Formel 1: Nach dem Qualifying für den Großen Preis von Japan in Suzuka (Sonntag, ab 7 Uhr im LIVETICKER) haben die Rennkommissare entschieden, dass Carlos Sainz um drei Plätze nach hinten versetzt wird. Der 30-Jährige startet in seinem Williams damit nicht von Rang zwölf, sondern von Position 15.

Ausgesprochen wurde die Strafe, weil der Spanier, der in der vergangenen Saison noch für Ferrari unterwegs war, seinen Nachfolger Lewis Hamilton blockiert hatte.

„Wagen 55 [Sainz] befand sich auf einer Inlap, nachdem er eine schnelle Runde absolviert hatte, als Wagen 44 [Hamilton] seine schnelle Runde begann. Wagen 44 musste von der Ideallinie, um Wagen 55 in Kurve 1 auszuweichen“, heißt es im Urteil.

Hamilton blockiert - Sainz bestraft

„Der Fahrer von Wagen 55 gab an, dass er vom Team nicht vor der Annäherung von Wagen 44 auf einer schnellen Runde gewarnt worden sei. Er gab an, er sei völlig überrascht worden und habe aufgrund der Annäherungsgeschwindigkeit von Wagen 44 und des Winkels seines Fahrzeugs Wagen 44 in seinen Spiegeln nicht sehen können.“

Für die Rennkommissare kein Grund, Sainz nicht zu bestrafen: „Außerdem vergingen mehr als acht Sekunden zwischen dem Zeitpunkt, an dem klar war, dass Wagen 44 nicht in die Box fuhr und somit eine schnelle Runde beginnen würde, und dem Zeitpunkt, an dem Wagen 55 hätte reagieren können, wenn der Fahrer vom Team gewarnt worden wäre.“

Bei einem derartigen Vergehen während des Qualifyings sei eine Strafversetzung um drei Plätze die „Standardstrafrichtlinie, unabhängig davon, ob der Fahrer oder das Team schuld war.“