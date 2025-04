Formel 1: Neuer Mega-Kurs um ein WM-Stadion geplant!

Kehrt die Königsklase des Motorsports auf den afrikanischen Kontinent zurück? Die südafrikanische Regierung steht kurz vor einer Entscheidung, welche Bewerbung sie unterstützen wird, um die Formel 1 zurück ins Land zu holen. Die Organisatoren hinter der Bewerbung von Kapstadt haben die neuesten Änderungen an ihrem Straßenrennen-Vorschlag detailliert vorgestellt.

Frühere Versuche, den Südafrika Grand Prix in Kyalami wiederzubeleben, sind gescheitert, doch die Regierung hat einen neuen Anlauf versprochen, die Serie zurück in das afrikanische Kraftzentrum zu bringen. Der Bewerbungsprozess wurde Anfang des Jahres eröffnet.

Kapstadt gegen Kyalami um die Formel 1

„Das neueste Design hat alle Extras“, sagte Igshaan Amlay, CEO des Kapstadt GP, bei Motorsport.com. „Es ist teilweise an der Waterfront und nutzt die Einrichtungen, die bereits für die Fußball-Weltmeisterschaft genutzt wurden. Wir erfüllen alle Anforderungen, mit dem Flughafen 15 bis 20 Minuten vom Kurs entfernt; wir haben ein erstklassiges Krankenhaus vor Ort und viele Hotels in Gehweite. Was ebenfalls eine große Rolle spielt, sind die natürlichen Kulissen von Robben Island, der Waterfront und dem Tafelberg. Kapstadt hat als unsere Top-Urlaubsdestination viel zu bieten.“