Formel 1: Unfassbarer Vorfall im Training! Lenkrad geht plötzlich ab

Was für eine Szene im zweiten freien Training zum Großen Preis in Bahrain ( Sonntag, ab 17 Uhr im LIVETICKER ): Im Aston Martin von Fernando Alonso löst sich auf einmal sein Lenkrad.

Die Bordkamera fing die Situation ein: So wurde Alonso in der letzten Kurve langsamer und funkte an die Box: „Wir müssen das Lenkrad wechseln. Es gibt ein Problem damit.“ Die Antwort fiel kurz aus: „Das sehen wir auch.“