Formel 1: Verstappen genervt: "Konzentriert euch aufs Kommentieren!"

Doch in seinen jüngsten Interviews klingt er oft wie ein Mann, der mit dem Leben als Formel-1-Fahrer hadert. Verstappen war nie jemand, der das Rampenlicht sucht; vielmehr ist er ein Racer, der sich einzig und allein für den Wettkampf in den schnellsten Autos der Welt interessiert.

Politik und Gerüchte: Verstappen im Fokus

Formel 1: Optimismus bei Red Bull

Doch der Schaden war angerichtet, und am Wochenende in Saudi-Arabien kursierten Gerüchte über Verstappens mögliche Auszeit von der Formel 1, die angeblich aus seinem Umfeld stammen, jedoch nicht von ihm selbst.

Verstappen selbst scheint die Geduld zu verlieren mit den ständigen Spekulationen und Fragen zu seiner Zukunft. In der FIA-Pressekonferenz am Donnerstag konterte er: "Ich denke, konzentriert euch einfach aufs Kommentieren; ich konzentriere mich aufs Fahren. Dann müsst ihr euch keine Gedanken über andere Szenarien machen." Er betonte, dass er sich ausschließlich auf sein Auto und die Zusammenarbeit mit seinem Team konzentriere und dabei sehr entspannt sei.

„Nicht einfach weglaufen“

In einer informellen Session auf Niederländisch äußerte sich Verstappen weiter zu den Gerüchten und Markos Kommentaren: "Die Leute wollen etwas zu schreiben haben. Das ist alles, was ich daraus machen kann", sagte er. "Natürlich möchte jeder Fahrer im schnellsten Auto sein, das ist ganz normal. Aber das bedeutet nicht, dass man einfach weglaufen sollte, wenn es mal nicht so läuft." Er ist überzeugt, dass Red Bull an der Lösung der Probleme arbeitet und es möglich sei, dass bis 2026 alles geregelt ist. "Aber man kann nicht immer alles gewinnen."