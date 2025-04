Fußballklub ehrt tödlich verunglückte F1-Legende!

SPORT1 22.04.2025 • 13:12 Uhr Fußballverein GD Estoril Praia ehrt Ayrton Sennas ersten Formel-1-Sieg mit einem Trikot in seinen Helmfarben, verliert aber dennoch. Lizenzprobleme verhindern Verkauf.

Ein portugiesisches Fußballteam hat das 40-jährige Jubiläum von Ayrton Sennas erstem Formel-1-Sieg mit einem speziellen Trikot in seinen charakteristischen Farben gewürdigt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der verstorbene brasilianische Rennfahrer feierte seinen ersten Grand-Prix-Sieg beim verregneten Großen Preis von Portugal 1985. Um dieses Ereignis zu ehren, trat GD Estoril Praia am Samstagabend in einem einzigartigen Outfit an.

Senna-Trikot: Die Farben des Formel-1-Helden

Passenderweise sind die Vereinsfarben von Estoril Praia Gelb und Blau – zwei der drei ikonischen Farben von Sennas Helm. Das spezielle Trikot enthielt zudem Schwarz und Gold als Hommage an den legendären Lotus 97T in seiner berühmten John Player Special Lackierung.

Trotz dieser besonderen Ehrung brachte das Trikot beim Heimspiel gegen Sporting Braga nicht den erhofften Erfolg. Estoril verlor 0:2 gegen die Favoriten aus dem Norden des Landes, nachdem sie früh zwei Tore kassiert hatten. In der höchsten portugiesischen Liga liegt Braga derzeit auf dem dritten Platz, während Estoril den neunten Platz belegt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die kleine Küstenstadt westlich von Lissabon war von 1984 bis 1996 Gastgeber des Großen Preises von Portugal. Damals wurden große Investitionen getätigt, um den Tourismus zu fördern, und die Fahrer schätzten die Stadt auf dem Plateau für ihr mildes Klima und ihren einzigartigen Charme.

1985 jedoch spielte das Wetter nicht mit, und Senna triumphierte mit einer Meisterleistung im Regenrennen. Alle nachfolgenden Grand-Prix-Rennen in Estoril fanden dann im September statt.

Senna-Verbindung zu Portugal

Interessanterweise blieb Sennas erster Sieg am 21. April 1985 – vor Michele Alboreto und Patrick Tambay – sein einziger Triumph in Portugal, trotz 40 weiterer Grand-Prix-Siege in seiner beeindruckenden Karriere. Dennoch wurde das kleine Land zu einer zweiten Heimat für den F1-Star.

Neben seiner Wohnung in Monte Carlo besaß Senna schließlich ein Haus in Quinta do Lago, im Süden Portugals gelegen. Aufgrund der sprachlichen und kulinarischen Verbindungen zu seinem Heimatland Brasilien fühlte sich Senna dort besonders wohl.

{ "placeholderType": "MREC" }