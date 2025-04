Gala! Verstappen gewinnt Suzuka-GP - Uneinigkeit bei McLaren

Nach seiner überraschend rausgefahrenen Pole Position am Samstag behauptete sich der viermalige Weltmeister auch im Rennen in Suzuka, womöglich auch dank der Uneinigkeit bei McLaren.

So sah es zumindest im letzten Renndrittel so aus, als ob Piastri ein wenig schneller und mehr Druck auf Verstappen ausüben hätte können - doch der Australier saß trotz seiner Beschwerden am Funk hinter Norris fest, dem ein wenig die Pace fehlte.