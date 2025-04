Red Bull in weiß: Verstappen-Auto bekommt ganz neuen Look

SID 01.04.2025 • 11:23 Uhr Red Bull Racing setzt in Japan auf eine ganz neue Optik - weil eine langjährige Partnerschaft zu Ende geht.

Beim Honda-Heimspiel der Formel 1 in Suzuka würdigt das Red-Bull-Team den Motorenlieferanten und schickt seine Boliden in weißer Sonderlackierung auf die Strecke. Hintergrund der Idee ist, dass die Partnerschaft endet, zur kommenden Saison setzt der Rennstall auf eine eigene Power Unit, die in Zusammenarbeit mit Ford entwickelt wird.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Farbgebung ist am RA272 orientiert, dem Modell, mit dem Honda 1965 seinen ersten Sieg in der Königsklasse gefeiert hatte. In dieser Saison fällt der 60. Jahrestag des Highlights. Am 24. Oktober 1965 hatte der Amerikaner Richie Ginther in Mexiko mit dem Wagen triumphiert, dessen Lackiervorlage die japanische Nationalflagge war.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

„Es ist sehr bewegend, die RA272-Tribut-Lackierung auf dem neuesten Red-Bull-Racing-Boliden im letzten Jahr der Partnerschaft zu sehen“, sagte Koji Watanabe, Präsident der Honda Racing Corporation (HRC): „Unser erfolgreicher Weg wird die Geschichte der Formel 1 weiter prägen.“

Sonderlackierung als gutes Omen?

Es ist das zweite Mal, dass Red Bull zu Ehren von Honda in Weiß antritt. Beim Türkei-Grand-Prix 2021 holte das Team mit der Sonderlackierung ein Doppelpodium.

{ "placeholderType": "MREC" }