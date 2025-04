Überraschende Andeutung! Lockt Marko Vettel zurück zu Red Bull?

Der RB-Motorsportberater Helmut Marko kennt Vettel bestens aus dessen Zeit bei Red Bull. In die gemeinsame Zeit fallen alle vier Weltmeistertitel des Heppenheimers. Jetzt will er Vettel zurückholen.

Der viermalige Formel-1 -Weltmeister Sebastian Vettel könnte in Zukunft in die Königsklasse zurückkehren - zumindest wenn es nach Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko geht.

Vettel? Austausch mit ihm für Marko „inspirierend“

Marko kennt Vettel aus dessen Zeit bei Red Bull (2009 bis 2014) bestens, in den Zeitraum fallen alle vier Weltmeistertitel (2010 bis 2013) des Heppenheimers. Auch heute seien beide immer noch in einem „inspirierenden“ Austausch, berichtete Vettel. Abgeneigt scheint er einer Rolle bei Red Bull nicht zu sein. „Ob das was in Zukunft ist, wird man sehen“, sagte er.