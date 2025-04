Piastri mit Titelansage

Oscar Piastri sagt vor dem Grand Prix von Bahrain Lando Norris und Max Verstappen den Kampf an.

Sein größter Konkurrent im Kampf um den Titel sei Teamkollege Lando Norris. "Zum einen hat er als WM-Führender derzeit faktisch die besten Karten auf den Titel, zum anderen ist unser Auto das beste der Formel 1 ", so Piastri.

Der 24-Jährige fährt seit 2023 an der Seite des Briten, konnte sich im teaminternen Duell in der Gesamtwertung aber noch nicht durchsetzen. "Ich bin jetzt in meiner dritten Saison und habe das Gefühl, dass ich endlich da bin, wo ich sein möchte", sagte er.