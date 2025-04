Formel 1: McLaren in Bahrain obenauf, Verstappen abgeschlagen, Hülkenberg Letzter

Formel-1 -Weltmeister Max Verstappen, der zuvor noch sein Cockpit an Red-Bull-Junior Ayumu Iwasa hatte abgeben müssen, schaffte es nur auf Rang sieben. Ein Punkt fehlt dem Niederländer in der Gesamtwertung auf Spitzenreiter Norris, sein Abschneiden verheißt im Kampf um die Führung allerdings kaum Gutes. 0,825 Sekunden betrug sein Abstand auf Piastri am Ende der Session. Die ersten drei Plätze erscheinen im Qualifying aktuell außer Reichweite.

Formel 1: Enttäuschung für Hülkenberg

Im Gegensatz zum ersten freien Training bei Sonnenschein waren die Zeiten am frühen Abend in Sakhir deutlich repräsentativer. Im Kampf um die besten Startplätze am Samstag (18.00 Uhr) und beim Grand Prix am Sonntag (17.00 Uhr) herrschten vergleichbare Bedingungen.