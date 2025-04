Formel 1: McLaren wie erwartet vorne - Red-Bull-Pilot crasht

Die McLaren-Piloten setzen sich an die Spitze, Max Verstappen ist in Schlagdistanz. Die Zeitenjagd wird von einem Unfall beendet.

McLaren-Pilot Lando Norris hat sich in der wichtigsten Trainingssession zum Großen Preis von Saudi-Arabien die Bestzeit geschnappt. Bei Nacht setzte der Brite in 1:28,267 Minuten die schnellste Runde und verwies seinen Teamkollegen Oscar Piastri mit 0,163 Sekunden Vorsprung auf Platz zwei.

Deutlich schlechter lief es für Yuki Tsunoda (+0,696). Rund acht Minuten vor Ende der Session verunfallte der zweite Red-Bull-Pilot in der letzten Kurve und sorgte für eine rote Flagge - die Zeitenjagd war damit beendet. Der Japaner fuhr bis dahin die sechstschnellste Zeit.

Davor reihten sich Charles Leclerc (+0,482) im Ferrari und sein ehemaliger Teamkollege Carlos Sainz (+0,675), der jetzt für Williams fährt, ein. Platz sieben ging an George Russell (+0,706) im Mercedes. Pierre Gasly (+0,839) - im ersten freien Training noch der schnellste Mann - wurde nur Achter.

Verheißungsvolles Ergebnis von Hülkenberg

Der Emmericher Nico Hülkenberg (+0,926) lieferte in seinem Sauber eine gute Leistung ab. Für den 37-Jährigen reichte es am Ende zu Platz neun - mit Blick auf das Qualifying ein verheißungsvolles Ergebnis. Sein Bolide ist bislang kein Punktegarant. Nur beim chaotischen Auftakt in Australien hatte Hülkenberg Zählbares eingefahren.