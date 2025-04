"Müssen perfekt sein": Hülkenberg mit kleiner Punkte-Hoffnung

Nico Hülkenberg will die Punkte angreifen. Der Emmericher weiß vor dem Großen Preis von Saudi-Arabien um die Schwachstellen seines Saubers.

Sauber-Pilot Nico Hülkenberg gibt die Hoffnung auf Punkte beim Großen Preis von Saudi-Arabien nicht auf. „Ich denke, wir brauchen Dinge, die uns entgegenkommen und wir müssen perfekt sein“, sagte der Emmericher in Bezug auf Strategie und Boxenstopps in Dschidda.

Hülkenberg jagt am Sonntag (ab 19.00 Uhr im LIVETICKER) im zweiten Nachtrennen der Formel-1-Saison seiner zweiten Ankunft in den Top Ten hinterher. Sein Bolide ist allerdings kein Punktegarant. Nur beim Saisonauftakt in Australien hat er als Siebter Zählbares eingefahren.