Piastri holt Pole in Bahrain - Norris nur Sechster

Max Verstappen erlebt ein schwieriges Qualifying in Bahrain. Die Pole geht an McLaren - aber für WM-Spitzenreiter Lando Norris läuft es nicht nach Plan. Auch Lewis Hamilton enttäuscht.

Qualifying: Hamilton landet hinter Williams-Pilot

Piastri steht damit zum zweiten Mal in seiner Karriere ganz vorne in der Startaufstellung. Erstmals war ihm dieses Kunststück in diesem Jahr in China gelungen.