Formel 1: Verstappen enttäuscht im Training - Probleme bei Hülkenberg

Max Verstappen kann im Training von Bahrain nicht mithalten. Oscar Piatri ist wenige Stunden vor dem Qualifying am schnellsten.

McLaren-Pilot Oscar Piastri hat auch im dritten freien Training zum Großen Preis von Bahrain die schnellste Runde gedreht. Der Australier umrundete den Kurs in Sakhir in 1:31,646 Minuten und landete vor seinem Teamkollegen Lando Norris (+0,668) und Charles Leclerc (+0,834) im Ferrari.

Die Top-fünf komplettierten die beiden Mercedes-Piloten George Russell (+1,181) und Kimi Antonelli (+1,270). Verstappen (+1,381) schaffte es derweil nur auf Rang acht und wurde erneut von Isack Hadjar (7./+1,377) im Schwesterauto der Racing Bulls geschlagen. Einmal rutschte er von der Strecke und funkte: „Ja, das ist verdammt schrecklich“. Für Verstappen dürfte der Sprung in die Top-drei der Startaufstellung schwierig werden.

Probleme bei Hülkenberg

Der Emmericher Nico Hülkenberg konnte nach etwas über einer halben Stunde keine weiteren Übungsrunden drehen. Sein Sauber hatte sich während der Fahrt nach einem Problem selbst ausgeschaltet, gemeinsam mit seinem Kommandostand in der Boxengasse bekam er seinen Boliden aber nicht wieder zum Laufen.

Beim Kampf um die Pole Position in wenigen Stunden unter Flutlicht (18.00 Uhr) werden etwas mildere Temperaturen herrschen. Die repräsentativsten Runden waren die Fahrer am frühen Freitagabend im zweiten freien Training gefahren. Dort hatte Piastri ebenfalls die beste Zeit gesetzt und war dabei knapp 1,1 Sekunden schneller als im dritten Training - in der Formel 1 ziemlich viel.