Red-Bull-Abschied? Verstappen blockt Zukunftsdiskussionen ab

SID 17.04.2025 • 18:00 Uhr Der Niederländer erlebt bislang eine schwierige Saison.

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen will sich vor dem Großen Preis von Saudi-Arabien nicht an den Spekulationen über seine Zukunft beteiligen. "Viele Menschen sprechen darüber, nur ich nicht. Ich will mich auf unser Auto fokussieren und denke nur daran, mit dem Team zu arbeiten", sagte der Niederländer. Nach seinem enttäuschenden sechsten Platz in Bahrain hatte Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko bei Sky Alarm geschlagen und die "große Sorge" geäußert, dass Verstappen das Team am Ende der Saison verlassen könnte.

"Ich weiß es nicht", sagte Verstappen angesprochen auf die Gründe für Markos Aussagen. Im Team sei er "glücklich", nur mit seinem RB21 nicht so sehr. Dem überraschenden Sieg in Japan vor zwei Wochen war in Bahrain am vergangenen Sonntag der harte Aufschlag zurück in der Realität gefolgt. Nun steht der Abschluss des "Triple-Headers" an.

"Im Moment sind wir nicht die Schnellsten, da ist es logischerweise schwer zu kämpfen", sagte er über den Grand Prix am Sonntag (19.00 Uhr MESZ/Sky). Er hoffe von der Performance her "in der Mitte" von Suzuka und Sakhir zu liegen.