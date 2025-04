Saisonauftakt "schlimmer als erwartet": Leclerc hofft auf Wende

Charles Leclerc ist mit dem Saisonstart von Ferrari unzufrieden. "Die ersten drei Rennen waren schlimmer als erwartet", gab der Monegasse am Donnerstag in Sakhir zu. Beim Großen Preis von Bahrain am Sonntag (17.00 Uhr/Sky) will Leclerc den Turnaround schaffen: "Wir haben hier ein paar neue Teile, von denen ich hoffe, dass sie uns helfen werden, die Lücke ein wenig zu schließen."