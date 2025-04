"Shit happens": Sainz sorgt für Lacher und kritisiert Strafe

Williams-Pilot Carlos Sainz nimmt die gegen ihn verhängte Geldstrafe des Automobil-Weltverbandes FIA mit Humor. „Shit happens“, sagte der Formel-1-Fahrer am Mittwoch in Sakhir, als er auf sein Zuspätkommen zur Nationalhymne beim jüngsten Rennen in Japan angesprochen wurde. Grund dafür waren Magen-Darm-Probleme.