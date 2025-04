Tsunoda mit gemischten Gefühlen nach Debüt bei Red Bull

Yuki Tsunoda rang sich nach seinem ersten Rennen für Red Bull ein Lächeln ab, so ganz zufrieden war der Japaner aber nicht. „Ich bin happy mit dem Rennen heute in Bezug auf meine Performance. Das Ergebnis ist natürlich nicht so toll beim Heimrennen, ich wollte ja in die Punkte fahren“, sagte er bei Sky. Während Weltmeister und Teamkollege Max Verstappen einen Start-Ziel-Sieg feierte, kam Tsunoda nur als Zwölfter ins Ziel.