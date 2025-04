V10-Diskussionen in der Formel 1: Hamilton liebt den Klang

Der Brite fährt 2025 bereits seine 19. Saison in der Formel 1 und hat neben seinen sieben Titeln auch großen technischen Wandel erlebt.

Der Brite fährt 2025 bereits seine 19. Saison in der Formel 1 und hat neben seinen sieben Titeln auch großen technischen Wandel erlebt.

Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton steht einer Rückkehr von Zehnzylinder-Motoren offen gegenüber - selbst wenn ihn das „nicht betreffen“ würde, sagte der 40-Jährige mit einem Grinsen im Gesicht. „Um ehrlich zu sein, ist der V10 wirklich großartig. Ich liebe den Klang, ich wünschte, wir hätten das heute“, fügte er an.

Am Freitag soll der Automobil-Weltverband FIA gemeinsam mit den Motorenherstellern der Königsklasse in Bahrain wohl über ein Comeback der laut brüllenden Aggregate diskutieren. Zurzeit kommen in den Boliden Sechszylinder-Motoren mit Hybridkomponenten zum Einsatz. Für 2026 wurde beschlossen, dass der elektrische Anteil fast 50 Prozent der Gesamtleistung ausmacht.