Verstappen nur Zuschauer: Norris holt erste Bestzeit in Bahrain

McLaren-Pilot Lando Norris hat einen gelungenen Start in das Rennwochenende beim Großen Preis von Bahrain hingelegt. Im ersten freien Training schnappte sich der WM-Führende in 1:33,204 Minuten die Bestzeit. Hinter ihm reihten sich Alpines Pierre Gasly (+0,238) und Rekordweltmeister Lewis Hamilton (+0,596) im Ferrari ein. Champion Max Verstappen, der in der Gesamtwertung der Formel 1 nur einen Punkt hinter Norris liegt, nahm an der ersten Session hingegen nicht teil.