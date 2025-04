Vorerst kein V10: Motoren-Regeln für 2026 bleiben bestehen

Die beschlossenen Motoren-Regeln ab der kommenden Formel-1-Saison bleiben bestehen. Wie die FIA am Freitag nach einem Treffen mit den Herstellern mitteilte, haben sich alle Seiten gemeinsam dazu „verpflichtet, die Vorschriften von 2026 einzuhalten“. Es sei aber vereinbart worden, „die Diskussionen über die zukünftige technische Richtung des Sports fortzusetzen. Ein Maß an Elektrifizierung wird immer Teil jeder zukünftigen Überlegungen sein“. Für Audi sind dies wichtige Klarstellungen.

Der Ingolstädter Autobauer geht nächstes Jahr als Werksteam in der Königsklasse an den Start. „Audi hat sich für den Einstieg in die Formel 1 entschieden auf Basis der neuen, 2026 beginnenden Motoren-Regularien, auf die sich Hersteller und Teams vor ein paar Jahren verständigt haben“, sagte Nico Hülkenberg im SID-Gespräch.