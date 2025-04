Wechsel? Unter diesen Bedingungen ist Verstappen bereit

Max Verstappen fährt auf Sennas und Schumachers Spuren. Was Mercedes jetzt tun muss, um den viermaligen Weltmeister zu kriegen.

Max Verstappen fährt auf Sennas und Schumachers Spuren. Was Mercedes jetzt tun muss, um den viermaligen Weltmeister zu kriegen.

Grund: Die geschlagenen McLaren-Piloten Lando Norris und Oscar Piastri hatten von Haus her das schnellere Auto – und damit in der Königsklasse des Automobils, in der die Qualität eines Autos viel mehr über Erfolg oder Misserfolg entscheidet als das Können eines Fahrers, eine fast schon sichere Sieggarantie.