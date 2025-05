"Bin gespannt": Hülkenberg offen für neue Monaco-Regel

Die Formel 1 will mit einer exklusiven Monaco-Regel für mehr Spannung am Rennsonntag sorgen - einige Piloten sahen allerdings gar keinen dringenden Handlungsbedarf. "Ich war nicht grundsätzlich der Meinung, dass etwas passieren muss", sagte Nico Hülkenberg am Donnerstag im Fürstentum: "Monaco war eben schon immer so, Überholen war schon immer schwierig."