Briatore über Fahrerwechsel: "Kein Skandal"

Flavio Briatore hat den viel diskutierten Fahrerwechsel bei Alpine zu einem sehr frühen Zeitpunkt der Formel-1-Saison mit dem Leistungsprinzip erklärt. "In einem Unternehmen bleibt man auch nur, wenn man einen guten Job macht. Wenn man einen schlechten Job macht, wird man gefeuert", sagte der 75-Jährige, der bei Alpine Berater ist und seit dem Aus von Oliver Oakes zusätzlich dessen Aufgaben als Teamchef übernommen hat, bei RTL/ntv. Alpine hatte nach nur sechs Rennen Jack Doohan durch Franco Colapinto ersetzt.

Colapinto hatte am vergangenen Wochenende in Imola bei seinem Debüt für Alpine Platz 16 belegt, trotzdem fand Briatore lobende Worte für den Argentinier. "Wenn man sich die Zeiten von Sonntag ansieht, dann sieht man, dass er eine ähnliche Zeit wie Gasly (Pierre Gasly, Alpines zweiter Fahrer, d. Red.) gefahren ist", sagte er: "Das ist das erste Mal, dass unsere Autos so nahe beieinander sind."