"Der nächste Superstar" - Antonelli verzückt die Formel 1

Jüngster Spitzenreiter in einem Grand Prix, jüngster Fahrer mit der schnellsten Rennrunde, nun der jüngste Pilot auf der Pole Position - Andrea Kimi Antonelli hat gerade einmal sechs Rennwochenenden benötigt, um einige Passagen der Formel-1 -Geschichtsbücher neu zu schreiben.

Dabei waren die Fußstapfen, in die der 18-jährige Italiener bei Mercedes am 1. Januar getreten ist, riesig; immerhin folgte der höfliche Lockenkopf aus Bologna, der mit zweitem Vornamen so heißt wie der letzte Ferrari-Weltmeister, auf niemand geringeren als Rekordchampion Lewis Hamilton.