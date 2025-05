Wird Vater von Formel-1-Star neuer FIA-Präsident?

Der zweimalige Rallye-Weltmeister Carlos Sainz senior plant, Präsident des Automobilweltverbandes FIA zu werden und den bei den Formel-1 -Fahrern wenig beliebten Amtsinhaber Mohammed Ben Sulayem abzulösen. Entsprechende Gedankenspiele seines Vaters bestätigte Williams-Pilot Carlos Sainz junior im Vorfeld des Großen Preises der Emilia-Romagna in Imola. Die nächsten Wahlen stehen auf der FIA-Generalversammlung am 12. Dezember in Taschkent/Usbekistan an. Verschiedene Medien hatten über die Pläne des 63-Jährigen berichtet.

„Interessanterweise glaube ich, dass es nicht von ihm selbst kam. Viele Leute im Fahrerlager haben es ihm in den Kopf gesetzt, und nach und nach begann er, darüber nachzudenken“, sagte Sainz junior am Donnerstag. Er sei natürlich nicht objektiv, sehe seinen Vater aber prinzipiell als geeigneten Präsidenten der FIA: „Er hat so viele Erfahrungen in so vielen verschiedenen Bereichen des Motorsports gesammelt und versucht nun, dem Motorsport das zurückzugeben, was er ihm gegeben hat.“