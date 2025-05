Kursänderung? Fahrer schießen gegen F1-Spitze

SID 02.05.2025 • 05:32 Uhr Der ungeliebte Strafenkatalog könnte angepasst werden, sagte FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem zuletzt. George Russell will das erst schriftlich.

Lewis Hamilton fordert einen Platz für Fahrervertreter am Tisch, George Russell traut den Worten von Mohammed Ben Sulayem noch nicht: Die Andeutungen des FIA-Präsidenten, Anpassungen am vielfach kritisierten Strafenkatalog vornehmen zu wollen, sind von den Formel-1-Stars mit einiger Vorsicht aufgenommen worden.

„Wir wollen Veränderungen. Diese Worte bedeuten nichts, bis die Veränderungen vorgenommen sind“, sagte George Russell, Mercedes-Pilot und Direktor der Fahrervereinigung GPDA, am Donnerstag bei der Pressekonferenz vor dem Großen Preis von Miami.

Er habe „nie Dagewesenes in den vergangenen anderthalb Jahren“ erlebt, erklärte der Brite weiter und verteilte eine Spitze gegen den umstrittenen Weltverbandspräsidenten Ben Sulayem: „Als die GPDA gegründet wurde, ging es vor allem um die Sicherheit der Fahrer und nicht um Politik.“

Der 63-jährige Ben Sulayem (Vereinigte Arabische Emirate), der am Jahresende für eine weitere Amtszeit an der Spitze des Automobil-Weltverbandes kandidieren will, ist bei vielen Piloten wegen seines rigiden Kurses, unter anderem gegen Kraftausdrücke in Stresssituationen, nicht gut gelitten.

Formel 1: Hamilton klagt über fehlende Beteiligung

Am Montag hatte er nun in einem Beitrag in den Sozialen Medien mitgeteilt, er erwäge „aufgrund konstruktiver Kritik von Fahrern aus allen sieben FIA-Weltmeisterschaften, Verbesserungen an Anhang B (des internationalen Sportkodex, d. Red) vorzunehmen.“

Formel-1-Rekordweltmeister Hamilton beklagte, die Stimme der Hauptdarsteller im Motorsport habe zu wenig Gewicht. „Wir haben keinen Platz am Tisch der Entscheidungen, das muss sich ändern“, forderte der Ferrari-Pilot im Vorfeld des sechsten Saisonrennens (Sonntag ab 22.00 Uhr im LIVETICKER): „Wir wollen nicht die Kontrolle übernehmen, sondern einfach mitreden und gehört werden.“

Der neue Strafenkatalog ist seit Beginn des Jahres gültig, er sieht unter anderem für Fluchen Sanktionen vor. Auch das Strafmaß für Verspätungen bei offiziellen Terminen ist in diesem umstrittenen Anhang B festgehalten. Jüngst hatte der spanische Williams-Pilot Carlos Sainz eine empfindliche Geldstrafe erhalten, weil er in Suzuka nicht rechtzeitig vor Beginn der japanischen Nationalhymne in der Startaufstellung stand. Dass Sainz von Magen-Darm-Problemen geplagt war, ließen die Regelhüter nicht als Begründung gelten.