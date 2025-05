Fix! F1-Team wirft Fahrer raus

Personalentscheidung in der Formel 1: Jack Doohan ist nicht mehr länger für Alpine am Start.

Es hatte sich abgezeichnet, nun ist es offiziell! Jack Doohan hat in der Formel 1 nicht mehr länger ein Alpine-Cockpit inne. So hat der Rennstall verkündet, dass Franco Colapinto in den nächsten fünf Rennen am Steuer des Boliden sitzen wird.