Formel 1: Abschied einer Kultstrecke droht!

An diesem Wochenende könnte der Emilia Romagna Grand Prix das vorläufige Ende von Imola als Formel-1-Rennstrecke bedeuten.

Imola mit dem Schicksal der Formel-1-Legende Senna verbunden

Das legendäre Duell: Schumacher gegen Alonso 2005

Ein besonders denkwürdiges Rennen in jüngerer Geschichte war die Ausgabe 2005, die ein titanisches Duell zwischen dem siebenmaligen Weltmeister Michael Schumacher und dem jungen Herausforderer Fernando Alonso bot.

Schumachers Wochenende in Imola schien erneut schwierig zu werden. Nachdem er sich nach einem Ausrutscher im Qualifying am Sonntag nur für Platz 14 qualifizieren konnte, startete „Schumi“ eine seiner bekannten Aufholjagden.

Nach seinem späten, letzten Tankstopp kam er direkt hinter Alonso aus der Box und es entwickelte sich ein Fight bis zum Ziel. Der Ferrari war deutlich schneller, aber selbst in den kleineren und leichteren Autos von 2005 erwies sich das Überholen als sehr schwierig bei einem trockenen Rennen, wobei Alonso den frustrierten Schumacher meisterhaft in den Bremszonen in Schach hielt.