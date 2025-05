Formel 1: Alpine-Teamchef Oakes tritt ab, Briatore übernimmt

Die Franzosen vollziehen überraschend einen Wechsel an der Spitze des Rennstalls. Zuletzt hatte Alpine bereits aus anderen Gründen im Fokus gestanden.

Beben beim Formel-1-Rennstall Alpine: Teamchef Oliver Oakes (37) hat seinen sofortigen Rücktritt erklärt, Urgestein Flavio Briatore (75) übernimmt bis auf Weiteres die Aufgaben des Briten und bleibt zudem Chefberater des Teams. Das teilte Alpine am Dienstagabend mit. Ohnehin hatten die Franzosen zuletzt im Fokus gestanden: Seit Wochen wird über einen anstehenden Fahrerwechsel spekuliert, der wohl vor dem kommenden Grand Prix in Imola (18. Mai) stattfindet - Jack Doohan soll sein Cockpit an Franco Colapinto verlieren.