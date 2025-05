Formel 1 heute live im Free-TV: Rennen von Imola im TV, Stream und Ticker

Beim ersten Formel-1-Rennen der Saison in Italien geht Oscar Piastri wieder als Favorit ins Rennen - doch Max Verstappen lauert. Können die Ferraris das nächste Debakel abwenden?

Im Qualifying hatte er sich die Pole-Position hauchdünn vor vor Weltmeister Max Verstappen gesichert - im Rennen am Sonntag (15 Uhr im LIVETICKER) soll der vierte Triumph in Folge her.